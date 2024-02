Mitie Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Technische Analyse von Mitie zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 98,44 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 105 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 100,97 GBP, was einer Abweichung von +3,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mitie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 125 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Mitie in den letzten ein bis zwei Tagen, weshalb die Aktie auch hier die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt wird Mitie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.