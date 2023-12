Mitek Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Mitek, die in den sozialen Medien diskutiert werden, scheinen insgesamt positiv zu sein. Dies ist das Ergebnis einer Analyse unserer Redaktion, die das Unternehmen als "Gut" eingestuft hat. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Von fundamentaler Seite aus betrachtet, weist Mitek ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat Mitek derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent. Demnach erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzungen der Analysten für Mitek sind überwiegend positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive und keine negativen Einschätzungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 17 USD, was 29,08 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Daher empfehlen die Analysten die Aktie insgesamt als "Gut".