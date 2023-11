Mitek Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Mitek können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Diese Daten liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Bewertung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für Mitek in diesem Punkt also eine neutrale Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Mitek beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Mitek in Bezug auf die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Mitek liegt bei 11,31 USD, was +6,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei +9,7 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien zu Mitek veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mitek, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.