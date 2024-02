Mitchells, Butlers Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mitchells & Butlers-Aktie beträgt aktuell 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Mitchells & Butlers-Aktie ist auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten: 3 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats, wobei 1 Analyst die Aktie als Gut einstuft und 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 295 GBP, was einer Erwartung von 19,53 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mitchells & Butlers-Aktie bei 224,09 GBP, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt -2,19 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Mitchells & Butlers in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.