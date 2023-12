Mitchells, Butlers Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Mitchells & Butlers (MAB) hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 71,72 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +59,97 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von MAB mit 66,4 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt 5 Analystenbewertungen der MAB-Aktie aus den letzten zwölf Monaten ergaben 2 "Gut"-Einstufungen, 3 "Neutral"-Einstufungen und keine "Schlecht"-Einstufungen, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Aktuelle Berichte zeigen eine ähnliche Einschätzung, mit einem Rating von "Neutral" basierend auf den abgegebenen Kurszielen, die einen möglichen Rückgang der Aktie um -1,06 Prozent prognostizieren.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von MAB als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 83,1 insgesamt 41 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch neutral. Insgesamt erhält die Mitchells & Butlers-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass MAB eine starke Performance aufweist und von Analysten sowie der Stimmung der Anleger positiv bewertet wird.