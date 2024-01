Mitchells, Butlers Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Aktienanalyse von Mitchells & Butlers zeigt gemischte Bewertungen von Analysten. Langfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, mit 2 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktienanalysten liegt bei 256,25 GBP, was auf eine zukünftige Performance von 0,33 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 255,4 GBP hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine eher negative Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ zugenommen, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und nur zwei neutralen Tagen. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt positiv über das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) wird die Aktie von Mitchells & Butlers als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 83,1, was einen Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,55 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Mitchells & Butlers von der Redaktion eine neutrale Bewertung.