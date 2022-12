Mitarbeiter der Swarovski Group engagieren sich gemeinsam mit Teach for Thailand, einem Partner der Swarovski Foundation, für eine gerechte Bildung für junge Menschen

Chon Buri, Thailand (ots/PRNewswire) -Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes feiern wir Solidarität durch Freiwilligenarbeit. Um die Zukunft unseres Planeten zu sichern, müssen wir gemeinsam handeln, und zwar jetzt. Die Swarovski Foundation hat sich mit Mitarbeitern der Swarovski Group und dem Partner Teach for Thailand zusammengetan, um ihr Fachwissen als Teil eines Netzwerks von Führungskräften, die sich für gerechte Bildungschancen einsetzen, zu teilen.Zu diesen Freiwilligeninitiativen gehören ein Englischkurs und ein Karriereworkshop für über 100 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren der Nong Yai Siri Worawat Witthaya School in Chon Buri, Thailand. Freiwillige aus der Swarovski Group geben ihr Wissen sowohl auf praktische als auch theoretische Weise weiter. Der Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung sollte allen offenstehen, unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund. Deshalb ermöglichen diese Initiativen den Schüler:innen, Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund kennenzulernen, und inspirieren sie dazu, große Träume für zukünftige berufliche Ziele und Möglichkeiten zu entwickeln.Darüber hinaus ist es den Mitarbeitern der Swarovski Group wichtig, einen positiven Beitrag für die Menschen und den Planeten zu leisten, wie Stefano Giacomelli, Managing Director von Swarovski Business Services Manufacturing Thailand, berichtet „Die Förderung von Menschen durch Bildung, Schulter an Schulter mit den inspirierenden Kollegen der Swarovski Foundation, macht mich stolz, Teil des Unternehmens Swarovski zu sein. Die sichtbare Freude der Schülerinnen und Schüler des Teach for Thailand-Englischkurses und des Karriere-Workshops hat mein Herz mit Hoffnung erfüllt und ich bin noch zuversichtlicher, dass das Programm von Teach for Thailand langfristig die Träume der Kinder für eine bessere Zukunft entfachen wird."Khun King, ein Mitarbeiter von Teach for Thailand, leitete den Englischunterricht zum Thema Karrieremöglichkeiten, während Freiwillige mit den Schülerinnen und Schülern ihre englischen Kommunikationsfähigkeiten durch das Üben der Aussprache von Wörtern verbessern und die Schülerinnen und Schüler über ihre zukünftigen Berufswünsche nachdenken konnten. „Ich möchte Lehrer werden, Englischlehrer", antwortete einer der Schüler.Im Anschluss an den Englischunterricht konnten die Schülerinnen und Schüler im Karriere-Workshop unter der Leitung des Mitarbeiters der Swarovski Gruppe Gespräche mit Mitarbeitern aus verschiedenen Arbeitsbereichen führen, um deren tägliche Aufgaben zu verstehen. Die Schülerinnen und Schüler erkundigten sich, wie man in den Beruf kommt und was man studieren und welche Prüfungen man ablegen muss. Die Schüler:innen konnten verschiedene Perspektiven kennenlernen und so ihr Wissen über neue Berufswege erweitern.BILDMATERIAL VERFÜGBAR: HIER (https://www.dropbox.com/scl/fo/ete4rzszlrm96edp0ivct/h?dl=0&rlkey=357zqyrlwapnkq1jcpej59j03)Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Charlotte Bancanscharlotte.bancans@swarovskifoundation.org+44 20 3640 8471Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1961757/Swarovski_Teach_for_Thailand.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1961756/Swarovski_Foundation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mitarbeiter-der-swarovski-group-engagieren-sich-gemeinsam-mit-teach-for-thailand-einem-partner-der-swarovski-foundation-fur-eine-gerechte-bildung-fur-junge-menschen-301695959.htmlOriginal-Content von: Swarovski Foundation, übermittelt durch news aktuell