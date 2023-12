Mitanikisan Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Stimmung unter den Anlegern für Mitani Sekisan in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Beiträgen und Meinungen der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 21,31 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse ergibt für die Mitani Sekisan-Aktie einen Durchschnitt von 4699,55 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4520 JPY (-3,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4428,2 JPY) liegt mit einer Abweichung von +2,07 Prozent nahe dem letzten Schlusskurs und führt daher zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und führt daher zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Mitani Sekisan als "Neutral"-Wert beurteilt.