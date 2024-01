Mitani Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Mitani liegt bei 3,63, was zu einer Einstufung als "gut" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt bei 34,96 und zeigt eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Mitani-Aktie liegt bei 1419,36 JPY, was einen deutlichen Anstieg von 37,32 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1949 JPY bedeutet und somit zu einer "gut" Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1599,96 JPY, was einen Anstieg von 21,82 Prozent bedeutet und auch zu einem "gut" Rating führt. Insgesamt erhält Mitani auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "gut" Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Mitani in den letzten Tagen, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Mitani daher eine "neutral" Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder drehen. Bei Mitani wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Somit ergibt sich ein Gesamtergebnis von "neutral" für das langfristige Stimmungsbild.