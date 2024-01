Mistras Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Mistras liegt bei 13,64 und wird als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,29 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Mistras mit 7,32 USD derzeit um +14,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen liegt die Aktie ebenfalls mit +11,08 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für beide Zeiträume führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An einem Tag überwogen positive Themen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Mistras, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Mistras liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik seitens der Redaktion.