Mistras Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Mistras wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 24,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mistras-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mistras eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mistras liegt bei 43, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57,22 als unterbewertet angesehen werden kann. Aus fundamentalen Kriterien erhält Mistras daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Mistras aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,31 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Mistras eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Mistras festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.