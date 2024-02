Mister Spex Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Mister Spex-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,34 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,95 EUR liegt, was einer Abweichung von +18,26 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 3,36 EUR, was einer Abweichung von +17,56 Prozent entspricht und somit auch ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Mister Spex-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Mister Spex ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder positive noch negative Themen, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Neutral" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mister Spex-Aktie liegt bei 48,06, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 36 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gab. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.