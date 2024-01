Mister Spex Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Aktie von Mister Spex zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 3,38 EUR, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der Aktienkurs ging bei 3,21 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -5,03 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 2,92 EUR angenommen, was einer Differenz von +9,93 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,75 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 40,22, was bedeutet, dass Mister Spex hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung ist hingegen positiv, da Mister Spex in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet wurde. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Mister Spex die Einschätzung "Neutral", da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und kaum Änderungen in der Stimmung identifiziert werden konnten. Somit ist Mister Spex insgesamt ein "Neutral"-Wert.