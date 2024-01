Mister Spex Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Mister Spex liegt bei 53,45, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 38,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Mister Spex.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mister Spex eingestellt waren. Es gab in den letzten drei Tagen hauptsächlich positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mister Spex daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Mister Spex festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mister Spex daher für diese Stufe ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,2 EUR der Mister Spex-Aktie mit -5,04 Prozent Entfernung vom GD200 (3,37 EUR) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 2,95 EUR auf, was einem Abstand von +8,47 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Mister Spex-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.