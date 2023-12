Mister Spex Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten zwei Wochen wurde Mister Spex von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um Mister Spex angesprochen. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse spielt der trendfolgende Indikator eine wichtige Rolle, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Mister Spex-Aktie beträgt derzeit 3,4 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,45 EUR auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von +1,47 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält Mister Spex eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,87 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+20,21 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Mister Spex daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Mister Spex liegt bei 12,2, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,46, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich hieraus ein Gesamtrating von "Gut".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Mister Spex wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild entsteht.