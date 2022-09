Mister Spex-Aktie: Mister Spex Mister Spex wächst im ersten Halbjahr weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Mister Spex":

Berlin, 7. September 2022 Mister Spex gewinnt in der ersten Jahreshälfte 2022 weiter Marktanteile mit beschleunigtem Wachstum in Q2 * Umsatzwachstum von 8% gegenüber dem Vorjahr auf 108 Mio. EUR mit Beschleunigung in Q2 * Anpassung der Unternehmensprognose aufgrund der herausfordernden Marktbedingungen notwendig - Vertrauen in Strategie und Finanzziele bleibt bestehen * Umsetzung des Performance-Programms 'Lean for Leverage' zur kurzfristigen… Hier weiterlesen