Mister Spex Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Aktie von Mister Spex zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,39 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 3,59 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,9 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,71 EUR, was einer Differenz von -3,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Mister Spex auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen und daher die Bewertung als "Neutral" vorgenommen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Mister Spex liegt bei 52,54, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab eine überwiegend positive Diskussion an zwei Tagen, während an sechs Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.