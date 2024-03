Mister Car Wash Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmung der Anleger zur Aktie von Mister Car Wash ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten nach der Betrachtung von sozialen Plattformen festgestellt haben. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 30,14 für den Zeitraum von 7 Tagen. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 68, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Mister Car Wash Aktie derzeit 10,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Aktie von Mister Car Wash langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Einschätzung abgegeben haben, stufen 4 sie als "Gut" ein, während 1 sie als "Neutral" einstuft. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 10,63 USD, was einer Erwartung von 43,58 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.