Mission Produce Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Mission Produce liegt bei 75,24, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, liegt er bei 34, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Mission Produce-Aktie ein Durchschnitt von 10,56 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,02 USD, was einem Unterschied von -5,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt (9,31 USD) zeigt jedoch einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,63 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Mission Produce.

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von Mission Produce zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht einem "Neutral"-Rating. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Mission Produce die Note "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Mission Produce in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".