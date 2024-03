Mission /CA Aktie: Das hat Gewicht!

Die Dividendenrendite der Mission -Bakersfield Ca-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 138,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividende wird also in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Mission -Bakersfield Ca-Aktie ergibt die Analyse einen kurzfristigen RSI von 100 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung und des Buzzfaktors zeigt, dass die Aktivität bezüglich der Mission -Bakersfield Ca-Aktie mittelmäßig ist. Auch die Stimmungsänderung verläuft kaum merklich, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was zu einer Abweichung von +3,78 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine geringe Abweichung von -2,98 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Mission -Bakersfield Ca-Aktie daher sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, den RSI, das Stimmungsbild als auch die charttechnische Analyse überwiegend "Neutral"-Bewertungen.