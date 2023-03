Mischfutter-Wirtschaftszahlen 2022: Produktion sinkt in allen Segmenten

Bonn (ots) -Umsatzzahlen steigen in Folge des gestiegenen Preisniveaus deutlichDie Mischfutterproduktion im Kalenderjahr 2022 sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,4 Millionen Tonnen auf 22,0 Millionen Tonnen, wie der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) auf seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag bekannt gab. Die erhobenen Zahlen basieren auf den von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erhobenen Daten. Die Rückgänge betreffen sowohl das Schweinefutter als auch das Wiederkäuer- und Geflügelsegment gleichermaßen. Besonders stark fällt der Rückgang im Schweinefutter aus. Mit einer Reduzierung um rund 900.000 Tonnen (gesamt: 8,5 Millionen Tonnen) stellt dieser Bereich den Großteil der gesamten Abnahme dar.Als Region, die den überwiegenden Teil der Mischfutterproduktion in Deutschland stellt, ist der Norden Deutschlands (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen) mit 15,9 Millionen Tonnen (-6,3 Prozent) Haupttreiber der Reduzierung - sowohl in der Schweine- (rund 695.000 Tonnen) als auch in der Rinderhaltung (rund 255.000 Tonnen).Auch in der Mineralfutterproduktion setzte sich der allgemeine Trend der Vorjahre fort. Im Jahr 2022 sank die Menge auf rund 587.000 Tonnen (-7,4 Prozent). Im Vorjahr waren rund 635.000 Tonnen zu verzeichnen.Die Umsätze der deutschen Mischfutterhersteller stiegen im Kalenderjahr 2022 von rund 8,5 Milliarden Euro auf 10,5 Milliarden Euro. Grund für den Anstieg sind die höheren Preise für Rohstoffe und Energiekosten und die damit verbundenen direkten Auswirkungen auf den Futtermittelpreis. Mit insgesamt 281 Mischfutterbetrieben sind sechs weniger als im Vorjahr auf dem Markt.Über den DVTDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.Pressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Fabian Preuss | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |preuss@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.deTwitter: @DVTVerband | facebook.com/DVTiernahrung |tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuell