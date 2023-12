Misawa & Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Misawa & Aktie wird derzeit an der Börse mit positiven und neutralen Signalen bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 616,68 JPY, was einem Abstand von +6,7 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 658 JPY entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 628,9 JPY, was einer Differenz von +4,63 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt ebenfalls ein neutrales Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, während der RSI der letzten 25 Tage bei 36,84 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien war mittelmäßig, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Insgesamt wird die langfristige Stimmung rund um die Misawa & Aktie als neutral bewertet.

Die Meinungen der Anleger spiegeln ebenfalls ein neutrales Bild wider. Sowohl positive als auch negative Ausschläge waren in den Diskussionen der sozialen Medien kaum zu erkennen, und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Somit wird die Aktie von Misawa & auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.