Mirum Pharmaceuticals Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Mirum-Aktie stattgefunden, wobei alle 7 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Mirum-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 60,71 USD. Dies zeigt ein Aufwärtspotential von 109,5 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 28,98 USD. Aufgrund dieser Daten ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien wurde Mirum in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft werden kann. Die Diskussionsintensität war erhöht, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mirum zeigt einen Wert von 36,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Mirum-Aktie ein insgesamt "Gut"-Rating basierend auf den Analystenbewertungen und der Anlegerstimmung in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität im Netz deutet auf eine starke Präsenz hin, während die Stimmungsänderung als neutral eingeschätzt wird. Die RSI-Werte zeigen ebenfalls eine neutrale Situation an.