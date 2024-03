Mirum Pharmaceuticals Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Mirum wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 63,42 Punkten, was bedeutet, dass die Mirum-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 48,18 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Mirum somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den vergangenen zwölf Monaten haben 6 von 6 Analysten Mirum als "Gut" bewertet, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Mirum vor. Basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 105,26 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält Mirum von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Mirum in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In den vergangenen vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Mirum in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Insgesamt erhält Mirum auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.