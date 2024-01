Mirum Pharmaceuticals Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Mirum: Analysten geben "Gut"-Rating

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten ihre Einschätzungen zu Mirum abgegeben und dabei 8 Mal eine positive Bewertung, 0 Mal eine neutrale und 0 Mal eine negative Bewertung abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 58 USD, was einem Potenzial von 93,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (30,02 USD) entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält die Mirum-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Technische Analyse: Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage beträgt 27,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,02 USD lag, was eine positive Entwicklung von 7,87 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält Mirum daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 30,6 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Anlegerstimmung: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Mirum. In den letzten Tagen gab es neun positive und ein negatives Stimmungsbild, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für Mirum liegt bei 63,41, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 55,9, ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält Mirum demnach überwiegend positive Einschätzungen von Analysten, in der technischen Analyse und in Bezug auf die Anlegerstimmung, während der RSI zu einer neutralen Bewertung führt.