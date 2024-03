Mirriad Advertising Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Mirriad Advertising war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei Tage mit positiver Stimmung und keine negativen Diskussionen. An vier Tagen äußerten sich die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die Anleger interessierten. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Internet können Diskussionen die Stimmung verstärken oder verändern und dadurch neue Einschätzungen für Aktien erzeugen. Bei Mirriad Advertising wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis aus langfristiger Sicht ebenfalls "Neutral" ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Mirriad Advertising 17,91, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 25,66 im "Gut"-Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,84 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1,9 GBP liegt, was eine geringe Abweichung von +3,26 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,68 GBP, während der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt (+13,1 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Mirriad Advertising basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.