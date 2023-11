Mirriad Advertising Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Mirriad Advertising Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs liegt mit 2,4 GBP um +31,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen, liegt die Aktie mit einer Distanz von +8,6 Prozent über dem GD200, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Das Stimmungsbild unter den Anlegern und Investoren im Internet zeigt sich ebenfalls neutral. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Aktie war durchschnittlich, und es gab kaum Veränderungen in der Stimmungslage. Daher wird die Langzeitstimmung der Mirriad Advertising Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mirriad Advertising Aktie liegt bei 40,57, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 28,86, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut" basierend auf dem RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen waren selten, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt. Insgesamt wird die Aktie daher auch im Anleger-Sentiment als "Gut" eingestuft.