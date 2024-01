Miris Holding AB Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Miris-Aktie liegt bei 48,28, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und signalisiert ebenfalls Neutralität. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den letzten Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Miris wird ebenfalls als positiv bewertet, da die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität hoch ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Miris-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt wird die Miris-Aktie in allen Kategorien als "Neutral" eingestuft.