Miris Holding AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Miris-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Miris-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,37, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Miris auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Miris in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Miris in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Miris. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Miris-Aktie aktuell bei 0,05 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,0346 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -30,8 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,03 EUR, was einer aktuellen Differenz von +15,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".