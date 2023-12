Miris Holding AB Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Miris liegt bei 52,38, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,77 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Miris konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, um die Stimmung bezüglich einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Miris veröffentlicht. Das positive Interesse führte zu einer insgesamt "guten" Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Miris bei 0,0338 EUR betrachtet. Dies entspricht einer Entfernung von -15,5 Prozent vom GD200 (0,04 EUR), was auf ein "schlechtes" Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,03 EUR, was einem Abstand von +12,67 Prozent entspricht und somit ein "gutes" Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Miris-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.