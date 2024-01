Miris Holding AB Aktie: Ruhe bewahren!

Die Miris Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,04 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,038 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,04 EUR, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Miris liegt bei 46,51 für die letzten 7 Tage, was auf eine als weder überkauft noch -verkauft betrachtete Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 44 in einem Bereich, der als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Miris wird insgesamt als neutral betrachtet. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Miris festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede ausgemacht. Somit wird auch in diesem Bereich eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

Insgesamt erhält Miris daher in allen Kategorien eine Einstufung als "Neutral".