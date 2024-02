Miris Holding AB Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die Miris-Aktie wird unter Verwendung der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,03 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,0314 EUR liegt, was eine Abweichung von +4,67 Prozent ergibt. Dies deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,04 EUR, was zu einer Abweichung von -21,5 Prozent führt, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in sozialen Medien. Die Veränderung des Stimmungsbildes wird als "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Miris-Aktie einen Wert von 60,87 für den RSI7 und 57,6 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment erhält die Miris-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

