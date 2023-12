Miris Holding AB Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Miris als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Miris-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 26,32, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 45,71, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen festgestellt. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Miris. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Miris-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Miris-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,04 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0426 EUR) liegt deutlich darüber (Unterschied +6,5 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 EUR deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+42 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Miris-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating auf der Basis der einfachen Charttechnik versehen.