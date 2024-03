Mirion Technologies Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Mirion Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Mirion-Aktie der letzten 7 Tage liegt derzeit bei 54, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (48,8) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die allgemeine Stimmung rund um die Mirion-Aktie in den letzten Wochen überwiegend positiv ist. Daraus ergibt sich für das Unternehmen insgesamt eine Bewertung als "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger deutet jedoch darauf hin, dass sich die Stimmungslage in den letzten Monaten eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mirion-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Mirion-Aktie auf der Basis des längerfristigen gleitenden Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung erhält, während der kurzfristige Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Mirion-Aktie basierend auf der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.