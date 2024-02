Mirion Technologies Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Stimmung der Anleger bezüglich Mirion war in den letzten Tagen größtenteils positiv. So zeigt eine Diskussion in den sozialen Medien, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, während es keine negativen Diskussionen gab. An drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Mirion daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Mirion weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 44,59 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 49,62 liegt. Beide Werte deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Mirion eher durchschnittlich und stabil sind. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs von 10,02 USD um 19,43 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält Mirion also gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen, wobei die Stimmung der Anleger und die technische Analyse eher positiv ausfallen, während Sentiment und Buzz sowie der RSI auf eine neutrale Einschätzung hindeuten.