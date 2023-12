Miricor Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Aktienkurs von Miricor hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 45,98 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt bei 3,8 Prozent, wobei Miricor aktuell um 52,36 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Technisch gesehen wird die Miricor-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs von 1,38 HKD um +5,8 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aktie (1,46 HKD) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,41 HKD, was einer Abweichung von +3,55 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Einschätzung der Stimmung in Bezug auf Miricor basierend auf sozialen Medien ergibt eine neutrale Einstufung. Sowohl die Kommentare als auch die behandelten Themen auf den sozialen Plattformen waren in den letzten Tagen größtenteils neutral, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Miricor-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der RSI bei einem Zeitraum von 7 Tagen (50) als auch der RSI25 bei einem Zeitraum von 25 Tagen (33,33) deuten auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt kann die Aktie daher als "Neutral" eingestuft werden.