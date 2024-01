Miricor Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von Miricor zeigt eine starke Performance in den letzten 12 Monaten, mit einem Anstieg um 56,15 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +60,65 Prozent für Miricor entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 3,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Miricor um 52,16 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance hat Miricor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Miricor in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Miricor festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miricor mit einem Wert von 20,01 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 37 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Miricor derzeit bei 1,39 HKD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,45 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von +4,32 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1,42 HKD angenommen, was einer Differenz von +2,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse in beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".