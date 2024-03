Miricor Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Miricor beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 79,17, dass Miricor überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miricor mit 20,01 einen Wert auf, der 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für Miricor ist derzeit neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen zu finden sind und der Meinungsmarkt sich vor allem mit den negativen Themen rund um Miricor beschäftigt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt Miricor eine Rendite von 56,15 Prozent, was mehr als 59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" hat Miricor mit einer Rendite von 60,7 Prozent eine sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.