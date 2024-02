Miricor Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Aktienkurs von Miricor hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 56,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -9,56 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Miricor eine Outperformance von +65,71 Prozent in dieser Branche verzeichnet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,65 Prozent, wobei Miricor um 61,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird der Aktie von Miricor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf die Dividende hat Miricor derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 Prozent liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche beträgt -6, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Miricor haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien neutral sind. Daher erhält Miricor in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Stimmung rund um Miricor als "Neutral" eingeschätzt.