Miricor Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in Bezug auf Miricor ergab interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Miricor weist eine Ausprägung von 100 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Miricor im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,15 Prozent erzielt, was 61,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -9,53 Prozent, wobei Miricor aktuell 65,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Miricor derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.