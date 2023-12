Walvax Biotechnology wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Walvax Biotechnology-Aktie befindet sich derzeit in einer schlechten Position, basierend auf verschiedenen technischen Analysen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 27,87 CNH, während der aktuelle Kurs bei 22,05 CNH liegt, was zu einer Distanz von -20,88 Prozent führt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 23,46 CNH, was zu einem Abstand von -6,01 Prozent führt und auch zu einer Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Walvax Biotechnology-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 67,55 für den 7-tägigen RSI und 59 für den 25-tägigen RSI. Diese Werte führen zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Walvax Biotechnology derzeit eine Rendite von 0,05 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,48 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Walvax Biotechnology in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf der Grundlage dieser Analysen als "Schlecht" bewertet.

