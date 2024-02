Miricor Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Miricor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 56,15 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um -9,2 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +65,36 Prozent im Branchenvergleich für Miricor. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,97 Prozent, wobei Miricor 61,13 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der derzeit in die Aktie von Miricor investiert, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,54 Prozentpunkten erzielen. Demnach fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Miricor-Aktie ein Neutral-Titel ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Miricor-Aktie von 100 zieht eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich, ebenso wie der RSI25-Wert von 100, der für diesen Zeitraum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist demnach "Schlecht".

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass die Aktie von Miricor mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,01 auf Basis der heutigen Notierungen um 34 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (30,41). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.