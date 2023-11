Miricor Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Das Anleger-Sentiment für die Miricor-Aktie bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von Anlegern diskutiert. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht wird Miricor im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,01, was einem Abstand von 38 Prozent zum Branchen-KGV von 32,24 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Miricor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,38 HKD lag. Der letzte Schlusskurs (1,44 HKD) weicht somit um +4,35 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,39 HKD) als auch für den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der RSI zeigt, dass die Miricor-Aktie aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich jedoch ein Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt erhält Miricor sowohl auf der Grundlage des Anleger-Sentiments als auch der fundamentalen und technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.