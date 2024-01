Mirati Therapeutics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

In den letzten Tagen war die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An 13 Tagen wurde das Stimmungsbarometer auf grün gesetzt, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Nur an einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Mirati Therapeutics. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Mirati Therapeutics mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) niedriger. Die Differenz von 2,47 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger in den letzten Monat nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mirati Therapeutics-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 44,07 USD für den Schlusskurs der Mirati Therapeutics-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 58,75 USD, was einem Unterschied von +33,31 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (56,79 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mirati Therapeutics-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.