Mirati Therapeutics Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Mirati Therapeutics hat im letzten Jahr eine Rendite von 38,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" von 16,91 Prozent eine Überperformance von 21,53 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich der Biotechnologie liegt die mittlere jährliche Rendite bei 8,87 Prozent, wobei Mirati Therapeutics mit einer Rendite von 29,57 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Mirati Therapeutics bei 44,42 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 59,1 USD liegt, was einer Abweichung von +33,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 57,06 USD, was einer Differenz von +3,58 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI der Mirati Therapeutics bei 45,19 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 27,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, was eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Die Analysteneinschätzungen auf langfristiger Basis zeigen, dass von insgesamt 18 Analysten, 3 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewerten. Es wird erwartet, dass das Kursziel bei 52,17 USD liegt, was einer Erwartung von -11,73 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.