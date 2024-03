Mirasol Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Aktie von Mirasol weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau liegt. Dies bedeutet, dass Anleger bei dieser Aktie einen geringeren Ertrag erzielen können. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Bezüglich der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen gab es ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Mirasol-Aktie also ein schlechtes Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 85,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mirasol-Aktie überkauft ist und somit ein schlechtes Rating erhält. Auf der anderen Seite zeigt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Mirasol-Aktie in diesem Punkt also ebenfalls ein schlechtes Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Materialien hat die Aktie von Mirasol im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,39 Prozent erzielt, was 5,49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich Metalle und Bergbau liegt die Aktie mit -20,9 Prozent unter der durchschnittlichen jährlichen Rendite von Wertpapieren. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem schlechten Rating bewertet.