Miramar Hotel, Investment Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Das Miramar Hotel & Investment hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,76 für "Hotels, Restaurants und Freizeit" deutlich darunter liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 5,25 % etwas unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Miramar Hotel & Investment-Aktie der letzten 200 Handelstage um -3,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Miramar Hotel & Investment eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält Miramar Hotel & Investment von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.