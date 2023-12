Miramar Hotel, Investment Aktie: Ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Miramar Hotel & Investment ist in den letzten 12 Monaten um -9,62 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" einen durchschnittlichen Rückgang von -3,13 Prozent, was bedeutet, dass Miramar Hotel & Investment in diesem Branchenvergleich um -6,49 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte eine durchschnittliche Rendite von 5,33 Prozent im letzten Jahr, und Miramar Hotel & Investment lag um 14,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, ergibt sich für die Miramar Hotel & Investment-Aktie ein neutraler Wert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 38, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 43,26 eine neutrale Einstufung an. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Miramar Hotel & Investment in den vergangenen Monaten durchschnittlich war. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf kaum Veränderungen hin. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Miramar Hotel & Investment-Aktie mit 10,42 HKD um +2,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Hingegen beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, -5,53 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.