Miramar Hotel, Investment Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Miramar Hotel & Investment wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,53 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (31,44) eine Unterbewertung um 67 Prozent darstellt. Dies deutet laut fundamentaler Analyse auf eine gute Bewertung hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Miramar Hotel & Investment in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Miramar Hotel & Investment eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird für die Bewertung der Aktiendynamik herangezogen. Der RSI für Miramar Hotel & Investment beträgt 29,17, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 44,25, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Miramar Hotel & Investment eine Performance von -7,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3,81 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -11,41 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 10,18 Prozent, wobei Miramar Hotel & Investment um 17,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.