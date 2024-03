Miramar Hotel, Investment Aktie: Es gibt was neues!

Die Anleger von Miramar Hotel & Investment waren in den letzten Tagen größtenteils neutral eingestellt, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Miramar Hotel & Investment daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Miramar Hotel & Investment einen Wert von 10 auf. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 25. Somit ist das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Miramar Hotel & Investment ein neutraler Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Miramar Hotel & Investment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,17, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,88. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Miramar Hotel & Investment derzeit bei 10,59 HKD. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel bei 10,04 HKD und hat damit einen Abstand von -5,19 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -1,38 Prozent, was ein "Neutral"-Signal für die Aktie ergibt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse von "Neutral".